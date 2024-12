Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2024 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 5 DICEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CHIUSO IL TRATTO AUTOSTRADALE SULLA A1-NAPOLITRA IL BIVIO PER LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD, IN DIREZIONE NAPOLIPER INCIDENTE, NEL QUALE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE MEZZI PESANTIPER CHI è DIRETTO A NAPOLI DEVE PERCORRERE LA A24 IN DIREZIONEDA QUI PERCORRE IL RACCORDO ANULARE E PRENDERE LA DIRAMAZIONESUDSULLA DIRAMAZIONESUD RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI MONTEPORZIO CATONE, LA CIRCONE è SCORREVOLE, IN DIREZIONEANDIAMO SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINAALTR OINCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA CAUSA CODE DALLA LAURENTINA ALL’APPIAIN CHIUSURA IL METEOPRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24 – 36 OREPREVISTI SULLA NOSTRAVENTI FORTI SETTENTRIONALI SUI VERSANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral