.com - Veo: la piattaforma AI di Google per la generazione video

Leggi su .com

L’IA generativa ha fatto il suo debutto nel mondo pubblico con immagini inquietanti e bizzarre, come quelle dei primi modelli DALL-E. Oggi, però, la tecnologia ha compiuto passi da gigante, passando dalladi immagini statiche alla creazione didinamici. Tra i protagonisti di questa innovazione c’è, che ha presentato la suadi, Veo, alI/O 2024. Ora, Veo è disponibile in anteprima privata.AGI e il futuro dell’Intelligenza Artificiale: limiti e prospettive degli LLMVeo: caratteristiche principaliLaVeo si distingue per la capacità di produrreestremamente realistici, disponibili a una risoluzione di 1080p.Nonostante sia in una fase di accesso limitato,ha reso il modello accessibile agli abbonati del servizio Vertex Cloud.