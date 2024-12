Iodonna.it - Un burattino che sogna di interpretare la parte dell'eroe e un cagnolino rapper: un'amicizia che li porterà ad affrontare una storia piena di avventure

Cosa succede quando unche vuole essere unincontra undi peluche che ha la passione per il rap? La risposta arriva dal nuovo film d’animazione Toys – Giocattoli alla riscossa, che promette di conquistare il pubblico di tutte le età. A partire dal 16 gennaio 2025, questo colorato viaggio nei sogni arriva nei cinema italiani, portando con sé un messaggio profondo e un’avventura esilarante. Diretta da Jeremy Degruson, l’opera trae ispirazione da capolavori come Toy Story (i due sceneggiatori sono Joel Cohen e Alec Sokolow, che hanno firmato il primo capitoloa saga Disney Pixar) e Don Chisciotte, e mescola animazioni 3D e 2D per creare un mondo incredibilmente vivido e magico. Pixar.