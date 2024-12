Ultimo è diventato il Primo e doppia per incassi tutti i colleghi, ma da quest’anno ha trasferito la sua cassaforte da Roma a Milano

Leggi su Open.online

È cresciuto in uno dei quartieri più difficili di, San Basilio, dove conserva ancora la sua residenza e dove la scorsa estate il sindaco Roberto Gualtieri ha intitolato a lui un parchetto, cui aveva donato nove panchine. Non c’è dubbio che sia stata la capitale a portare al successo Niccolò Moriconi, in arte, riempendo più volte il Circo Massimo e poi lo stadio Olimpico per i suoi concerti. Ma proprio in questo 2024 quel rapporto d’amore si è in parte spezzato:ha deciso di portare i suoi affari nella capitale del business,.Il divorzio dalla capitale e la nuova sede milanese accanto all’Ultima cena di LeonardoIl divorzio frasi è consumato davanti al notaio della capitale Stefano Smargiassi, che ha certificato le decisioni dell’assemblea straordinaria dellaEntertainment srl con cui è stata trasferita la sede sociale dal capannone di proprietà all’interno del consorzio Casale della Cecchina a Casal Boscone a, nella nuova sede a pochi passi da Santa Maria delle Grazie e all’annesso Cenacolo vinciano dove file continue di turisti si mettono in coda per ammirare l’Ultima cena di Leonardo Da Vinci.