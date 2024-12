Lanazione.it - Tutto il mondo fa il tifo per Bove, dalla Tanzania all’Azerbaijan: “Forza ragazzo, non mollare”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 5 dicembre 2024 – Messaggi, l’Azerbaijan, il Brasile, il Sud Africa. Da tutte le squadre dele da tutti i colori di maglia del pianeta, senza rivalità né campanili. Sui social tutti fanno ilper, il centrocampista di talento che in pochi mesi ha fatto innamorare Firenze, e ancora di più per Edoardo, ildi 22 anni che ora deve affrontare una sfida assai più difficile dei duelli in mezzo al campo. GERMOGLI PH: 12 SETTEMBRE 2024 BAGNO A RIPOLI AL VIOLA PARK E' STATO PRESENTATO UNO DEGLI ULTIMI ACQUISTI DELLA FIORENTINA EDOARDOARRIVATO L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO ESTIVOROMA NELLA FOTO EDOARDO“Sono juventina. ieri stavo guardando la partita. da mamma. Mi si è spezzato il cuore..Edo! Un abbraccio forte a te. Ma uno enorme a tutta la tua famiglia!”, scrive ad esempio Federica Fede commentando il post su Facebook della Fiorentina che annunciava il miglioramento delle condizioni del giocatore.