Ilgiorno.it - Spaccate fuori controllo a Bergamo, nel mirino auto e negozi: ecco le zone a rischio

– Un fenomeno in forte crescita, che avviene spesso di notte, quando le strade sono vuote e i malintenzionati possono agire più liberamente, senza il pericolo di essere notati. Non ci sono solo i topi d’appartamento in questo periodo a turbare il sonno dei cittadini di. In città, infatti, si verificano da tempo episodi di danneggiamento allemobili in sosta, anche in pieno centro. Vetri completamente in frantumi e abitacoli messi a soqquadro alla ricerca di oggetti di valore lasciati inavvertitamente incustoditi dai proprietari: questa la scena che da giorni si trovano di fronte la mattina decine dimobilisti. Martedì notte altro raid nelle vie Santi Maurizio e Fermo, via Torretta e via Ghislandi. Una decina le vetture danneggiate. L’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni ha annunciato “la richiesta al Prefetto di affrontare il tema nella prossima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”.