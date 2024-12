Ilrestodelcarlino.it - Scoperto l’arsenale degli Ultras della Vis

La recentissima scoperta, da parte delle forze dell’ordine, di un autentico arsenale con tanto di caschi, armi artigianali e mazze, a disposizione dei sedicentiVis Pesaro e presumibilmente utilizzati nell’agguato di sabato ai tifosiLucchese, fa venire i brividi, ricordando anche quanto avvenne il 19 maggio. Dopo il ritorno dei playout infatti i sostenitoriRecanatese furono oggetto di un lancio di sassi e fumogeni in A14. Giorgio Lorenzetti e Francesco Fiordomo, del Gruppo Civici "Vivere Recanati" si chiedono, legittimamente, come sia potuta accadere una situazione, per molti aspetti, analoga, rammentando una gestione dell’"evento" quantomeno carente. Fu davvero una triste pagina per tutti e in particolare per una città giustamente orgogliosa di essere la Capitale ItalianaCultura 2024.