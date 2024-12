Spazionapoli.it - Rivoluzione VAR, al via il cartellino verde per gli allenatori: ecco come funziona

Leggi su Spazionapoli.it

Questa nuova introduzione potrebbe cambiare per sempre il modo di vedere le partite, il calcio continua ad essere in evoluzione giorno dopo giorno.Il Napoli potrebbe assistere ad un nuovo cambiamento nel calcio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a parecchie novità, partendo dal var sino ad arrivare ai 5 cambi e non più ai 3 ai quali eravamo abituati. Delle innovazioni che hanno contribuito a rendere questo splendido sport sempre più seguito. Si dà il via al, c’è realmente questa possibilità. Diverrebbe uno strumento importante, specialmente dopo le polemiche delle ultime settimane sulle decisioni arbitrali.Ilnon si limita a rappresentare uno strumento di contestazione delle decisioni arbitrali, ma introduce anche un nuovo elemento di tattica. Glidovranno decidere con saggezza quando eutilizzare i loro “jolly” per massimizzare l’impatto strategico della loro richiesta.