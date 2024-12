Lanazione.it - Ricerca: speranze di sconfiggere le patologie dei nati prematuri da uno studio dell’Aoup

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 5 dicembre 2024 – Gli effetti dannosi di un’esposizione prematura all’eccesso di ossigeno (iperossia) nei neopretermine – con tutte leconseguenti - possono essere neutralizzati con una stimolazione farmacologica del recettore beta3-adrenergico visto il suo ruolo indispensabile durante la vita intrauterina, dove permette al feto di vascolarizzarsi, adattarsi e sopravvivere in ambiente fortemente scarso di ossigeno (ipossia). E’ quanto emerge da studi preclinici su modelli sperimentali appena pubblicati nel lavoro redatto da un gruppo multidisciplinare didi Aoup e Unipi insieme ad altri centri (Università di Firenze e Irccs Meyer) e uscito sulla rivista di farmacologia Medicinal Research Review, nel quale viene illustrata non solo una nuova interpretazione dei meccanismi che portano i neopretermine a sviluppare alcune caratteristiche malattie, ma anche una specifica strategia terapeutica che potrebbe indurre in loro un virtuale riavvicinamento all’utero materno e, dunque, ricreare le condizioni favorevoli a uno sviluppo fisiologico anche dopo un parto prematuro.