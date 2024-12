Bubinoblog - PIER SILVIO BERLUSCONI: “THIS IS ME CONCENTRATO DI TALENTO E AMORE PER LO SPETTACOLO”

Leggi su Bubinoblog

Successo delle tre serate evento “is Me”, il nuovo show che celebra i talenti usciti da Amici di Maria De Filippi condotto da Silvia Toffanin. La nota ufficiale di.Dichiarazione di, amministratore delegato di Mediaset, sulle tre prime serate evento “Is Me” su Canale 5:Is Me è undiper loe per la televisione. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino. Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia. Un grazie speciale a Silvia che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità.is Me ha raccolto ieri sera oltre 3 milioni di telespettatori con il 21,8% di share.