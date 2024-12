Parità di genere e sostenibilità nel settore marittimo | intesa Federazione del Mare-Wista Italy

Leggi su Ildenaro.it

Mario Mattioli, presidente delladel, e Costanza Musso, presidente di, promuoveranno, a nome delle rispettive associazioni, “ladi, lae lo sviluppo delattraverso iniziative condivise e strategie sinergiche”. L’con il solenne impegno è stata siglata in occasione dell’XI Forum Shipping & Intermodal Transport, organizzato presso l’Acquario di Genova dal Secolo XIX, The MediTelegraph e L’Avvisatore: essa segna, si legge in una nota, “un passo significativo verso una maggiore collaborazione tra le due organizzazioni per divulgare il valore dell’economia blu e favorire la coscienza pubblica di tutti gli aspetti del, a partire da quelli socio-economici e di relazioni internazionali, si propone di consolidare il ruolo delle donne nel mondo dello shipping, della logistica e delle attività connesse, con un approccio inclusivo e innovativo”.