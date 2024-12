Napolipiu.com - Napoli, Alvino: “Arriverà un difensore, suggestione Koulibaly dall’Arabia”

Il giornalista fa il punto sul mercato azzurro e sul lavoro di Conte: “De Laurentiis gli ha dato pieni poteri, mai successo in 19 anni”.Le strategie di mercato deliniziano a delinearsi. Nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio’ su Televomero, il giornalista Carloha svelato le mosse del club per gennaio, lanciando anche una clamorosa.“Ilprenderà sicuramente uncentrale”, ha rivelato, che poi ha aggiunto: “E se tornasse? È in uscita dall’Al-Hilal”. Una possibilità che stuzzica la fantasia dei tifosi, considerando il forte legame del senegalese con la piazza partenopea.Il giornalista ha poi analizzato il lavoro di Antonio Conte: “Ilsi è affidato e fidato di Conte. La chiave di volta è la decisione, dopo diciannove anni, di fare una cosa mai accaduta prima: De Laurentiis ha delegato tutto al tecnico”.