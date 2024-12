Quifinanza.it - Morti sul lavoro in aumento, i numeri Inail sulle denunce di infortunio in 10 mesi nel 2024

Lesulin Italia non si fermano, anzi idi incidenti fatali crescono ancora. Nell’ultimo aggiornamento dell’, sui dati raccolti fino a ottobre, salgono gli infortuni sulnel, in particolar modo quelli con esito letale: in 10sono stati state 491.439 leregistrate dall’Istituto, con undel +0,4% rispetto allo stesso periodo del 2023, delle quali 890 relative a decessi, il 2,5% in più in confronto al 2023.LesulnelSi tratta di un incremento di 22rispetto alle 868 segnalate nello stesso periodo del 2023, con un calo dei casi avvenuti sul posto della propria occupazione, scesi da 672 a 657, ma con undei decessi avvenuti nel tragitto casa-, passati da 196 a 233.In generale, se si guarda agli anni precedenti, il numero totale diper infortuni sulnelha registrato un calo del -17,5% se messo a paragone ai primi 10del 2022.