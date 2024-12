Inter-news.it - LIVE – Sorteggio Mondiale per club 2025, in diretta il girone dell’Inter

Alle 19 a Miami si terrà ildella prima edizione allargata delpera 32 squadre. Seguisu Inter-News.it tutti gli accoppiamenti e le avversarienella competizione estiva FIFA.18.45 Un quarto d’ora all’inizio della cerimonia deldelper. Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 15 luglionegli Stati Uniti e sarà possibile vederlo insu DAZN. Le trentadue squadre, per la prima volta nella nuova formula, saranno suddivise in otto gruppi da quattro. L’Inter è in seconda fascia e può pescare, da regolamento, solo una squadra europea. A seguire, in attesa del via da Miami, tutte le fasce e il calendario del torneo.PER– LE FASCEPrima fascia: Manchester City (Inghilterra), Real Madrid (Spagna), Bayern Monaco (Germania), PSG (Francia), Flamengo (Brasile), Palmeiras (Brasile), River Plate (Argentina), Fluminense (Brasile)Seconda fascia: Chelsea (Inghilterra), Borussia Dortmund (Germania), Inter (Italia), Porto (Portogallo), Atlético Madrid (Spagna), Benfica (Portogallo), Juventus (Italia), Red Bull Salisburgo (Austria).