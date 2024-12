Lanazione.it - La Normale di Pisa a Palazzo Vegni

Firenze, 5 dicembre 2024 - Taglio del nastro a, lo storico immobile in San Niccolò di proprietà del Comune di Firenze in parte assegnato in comodato gratuito per 50 anni alla ScuolaSuperiore di. E' stata inaugurata, si legge in una nota diVecchio, la sede del dottorato della classe di scienze politico-sociali dellae del 'Centro sui movimenti sociali Cosmos', dopo tre anni di lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Erano presenti l’assessore all'università e al patrimonio non abitativo Dario Danti, il direttore dellaLuigi Ambrosio, il preside della classe di scienze politiche e sociali Guglielmo Meardi e la professoressa Donatella Della Porta, docente di scienza politica e direttrice del 'Centro Cosmos'. "Un risultato importante - ha sottolineato l'assessore Danti -.