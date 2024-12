Ilgiorno.it - La crisi della Ktm fa sbandare Mv. Spettro licenziamenti collettivi

Leggi su Ilgiorno.it

I timori dei giorni scorsi si sono trasformati in certezza: alla Mv Agusta le acque sono più che agitate dopo la richiesta di concordato preventivo di Ktm e senza liquidità in cassa è in discussione il pagamento delle tredicesime a fine mese per tutti i dipendenti, oltre aisenza incentivi. Un pomeriggio difficile quello che si è vissuto ieri in Camera di commercio a Varese, nel corso dell’incontro con la direzione dell’azienda, il primo dopo l’annuncio choc che Ktm, in maggioranza alla Schiranna dal marzo scorso con il 50,1% delle azioni, ha dichiarato debiti per oltre 3 miliardi di euro e oltre 3mila esuberi. Per ora la produzione è stata bloccata in Austria, mentre prosegue in India e Cina, ma la situazione è molto incerta anche alla Mv Agusta. "L’avvioprocedura di concordato autocontrollato in continuità ha reso la situazione ancora più incerta - spiegano i delegati di Fim Cisl, Fiom Cgil e Rsu che ieri hanno incontrato l’azienda - Ktm non può più avere azioni e strategie economiche senza passare per un analisi del curatore che governa il processo di ristrutturazione dall’Austria, a lui oggi è affidato il compito di decide come utilizzare i flussi economici.