Isaechia.it - Ivan Zazzaroni si espone sul caso Mariotto, sul caso Madonia, su Sonia Bruganelli e poi svela chi vincerà Ballando con le stelle 19

Leggi su Isaechia.it

, direttore del Corriere dello Sport e inamovibile giurato dicon le, ha rilasciato un’intervista a Fanpage. Nel corso del dialogo ha avuto modo di toccare vari temi ed ha preso posizione rispetto alle questioni più scottanti del programma.Prima tra tutte ilAngelo. Come vi avevamo raccontato, il maestro diè stato definitivamente allontanato dal programma. La sua allieva Federica Pellegrini si è trovata quindi di colpo senza partner nella competizione. Inizialmente era stato sostituito da Samuel Peron, al quale però – per via di un infortunio del ballerino – è dovuto subentrare Pasquale La Rocca.Ecco in che modoha commentato l’atteggiamento molto discusso del professionista:Mi ha sorpreso. Se hai Federica Pellegrini tra le mani, che è la più grande sportiva che abbiamo avuto dopo Maradona, devi curarla con un’attenzione particolare.