Tvplay.it - Infortunati Inter, altra tegola per Inzaghi: operazione e ritorno a marzo!

Tengono banco gliin casain vista del proseguimento del campionato. Occhio alle ultime novità trapelate dall’infermeria nerazzurra e alla nuovaper Simone, il quale dovrà fare i conti con un nuovo koBrutte notizie per Simonein vista della 15^ giornata contro il Parma e in vista del proseguimento del campionato. Di fatto, secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria nerazzurra, il tecnicoista dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Pavard. Sulla via del recupero Carlos Augusto, ma le condizioni dell’ex Monza saranno rivalutate con calma nel corso delle prossime ore. Cauto ottimismo anche per Acerbi, ma la sensazione è che il centrale difensivo, per precauzione, non sarà a disposizione contro i ducali.La decisione definitiva su Acerbi e Carlos Augusto, però, arriverà solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.