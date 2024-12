Biccy.it - Incontri segreti per Stefano De Martino e Belen: “Ritorno di fiamma”

Leggi su Biccy.it

Negli ultimi dieci anniDeRodriguez ci hanno abituato ai loro tira e molla, tra rotture improvvise, ritorni di, smentite e conferme e dopo l’ultimo “arrivederci” con tanto di tradimenti di lui smascherati in diretta tv, adesso potrebbe essere la volta dell’ennesima reunion. Il settimanale Oggi parla die sulla nuova copertina ha piazzato le foto dell’ultima paparazzata dei due conduttori: “Desempre più spesso con Belén: è solo per Santiago o c’è undi? Non è solo per il figlio Santiago che non chiudono del tutto“. Stando al racconto dei fotografi nei giorni scorsiavrebbe riaccompagnato il figlio Santiago a casa die si sarebbe fermato dalla sua ex per più di un’ora (questo in realtà non significa molto).