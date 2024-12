Cultweb.it - In soldoni, cos’è la Mindfullness e perché se ne parla tanto?

La mindfulness, termine che si traduce come “consapevolezza”, è una pratica che sta guadagnando sempre più attenzione per i suoi benefici sulla salute mentale e fisica. Questa tecnica si concentra sull’essere pienamente presenti nel momento, fluendo nei pensieri, nelle emozioni e nelle sensazioni fisiche senza giudicarli. Le sue radici affondano nel buddismo, ma oggi è diffusa in contesti laici e non richiede alcuna adesione religiosa per essere praticata.Essere mindful significa prendere consapevolezza di dove siamo e di cosa stiamo facendo, evitando di lasciarci sopraffare da pensieri ossessivi o ansie sul passato o sul futuro. È una capacità innata, ma può essere sviluppata con pratiche specifiche come la meditazione statica, camminata o in movimento. E attraverso semplici pause consapevoli nella vita quotidiana.