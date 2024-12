Ilgiorno.it - Il valore della donazione. Asst-Avis, avanti insieme. Intesa per la raccolta di sangue e plasma

Leggi su Ilgiorno.it

Legnano, sezione "Cristina Rossi", eOvest Milanese hanno siglato una nuova convenzione – a distanza di oltre dieci anni dalla precedente - per ladi, riportando al centrocomunità il. L’accordo rafforza il legame tra il territorio e il sistema sanitario locale, garantendo nuove opportunità e maggiori certezze per i pazienti. La convenzione stabilisce procedure chiare per lae il conferimento di; prevede, inoltre, la sorveglianza sanitaria dei donatori, la fornitura di materiali essenziali da parte di, i rimborsi per l’impegno die, soprattutto, le attività congiunte per promuovere sin dalle scuole la scelta d’amore di diventare donatori di. "La firma di questa convenzione – ha commentato Pierangelo Colavito, presidente diLegnano -.