Sport.quotidiano.net - I campioni tornano in vetta alla classifica. Arena Metato devastante con l’Hotel Viriginia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quattro giornate sono bastate aiin carica dell’per prendersi lasolitaria della. ControVirgina un altro successo indiscutibile; il 6-1 finale è griffato Del Sarto (doppietta), Bargi (doppietta), Di Bianco e De Jesus. "Partita già chiusa nel primo tempo. Complimenti al loro marcatore per la bella rete realizzata" osserva Gianluca Franchi. Per gli sconfitti a segno Perinelli. "Sono troppo più forti. Non c’è stata partita" è il commento con un pizzico di amarezza di Stefano Valenzi. L’Mb Team frena 1-1 contro la Croce Verde Discobolo, nonostante il vantaggio siglato da Corno dopo una bellissima azione corale firmata Sarti-Viviani. "Partita dai due volti – analizza Giovanni Berlingeri –; un tempo per parte". Croce Verde Discobolo indomita e capace di trovare il pari a 1’ dfine con Moses.