Giù le auto dai posti riservati. Costruito e poi abbattuto il "muro dell'esclusione"

In via Mazzini glimobilisti hanno trovato alcuni parcheggi occupati da sedie a rotelle. "Prendo il pane e arrivo", "Devo solo ritirare una ricetta", "Solo un attimo per il caffè", le frasi sui cartelli. "Sono le stesse scuse che tanti disabili devono ascoltare ogni giorno, quando trovano i loroinvasi damobili di persone “normali” che potrebbero permettersi di fare qualche passo in più senza faticare troppo", spiegano associazionie comitati che hanno dato vita a uno scenografico flashmob. In piazza XI Febbraio è stato invecee poiil. "Barriere architettoniche, pregiudizi, intolleranza e ignoranza sono gli steccati da distruggere per garantire non l’inclusione ma la normalità a tutti". In questi giorni è stato anche siglato il patto di collaborazione dal titolo “Mattoncini contro le barriere” tra l’amministrazione e il comitato Cologno Zero Barriere.