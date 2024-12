Edilizia gli investimenti languono Federcepicostruzioni | Serve un piano Marshall per il settore

Leggi su Ildenaro.it

“L’ultima indagine Cresme, presentata a Milano, certifica un trend negativo del comparto dell’già ampiamente previsto da, e che potrebbe di qui a poco presentare un conto ancor più allarmante dal punto di vista occupazionale e su tutto l’importante indotto collegato alle costruzioni”. E’ quanto si legge in una nota della federazione nella quale si ricorda che “l’nel 2024 perde 19 miliardi di euro, e registra una flessione neglidel 4,2%, con stime negative per l’anno che sta per iniziare”. “Colpa – secondo– dello stop al Superbonus, che provoca un -16,9% nei programmi di rinnovo dell’residenziale (dopo il -3,8% del 2023): trend che non si arresterà nel prossimo anno. Cresme, infatti, stima una ulteriore flessione del -21,1%”.