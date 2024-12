Liberoquotidiano.it - Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): “L'implantologia guidata è sempre più richiesta: niente incisioni e sorriso immediato”

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Civitavecchia 5/12/2024Attraverso una pianificazione 3D tradizionale o computer, l'a caricoconsente di mettere ii fissi lo stesso giorno in cui si inseriscono gli impianti.La nuova frontiera dell'ale computer-sta registrandopiù successo. Con una programmazione virtuale, la procedura chirurgica per l'inserimento degli impianti è mini-invasiva e si riesce a garantire al paziente la massima precisione con il minimo dolore, senza dover effettuare il temuto taglio gengivale. La chirurgiavelocizza pertanto il passaggio in poltrona per il paziente, perché gran parte del lavoro è anticipato digitalmente dalista con un notevole lavoro tecnico-informatico. A praticare questa innovativa metodica è il dr.