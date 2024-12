Bergamonews.it - Dal tacco di Muriel alla cinquina natalizia: Atalanta-Milan, una “classica” di dicembre

Archiviata la splendida affermazione dello Stadio Olimpico contro la Roma, per l’è già tempo di focalizzarsi su un’altra supersfida di campionato che vedrà la squadra di Gian Piero Gasperini (che sconterà la seconda giornata di squalifica) affrontare ilsul palcoscenico del Gewiss Stadium che si preannuncia tutto esaurito per l’anticipo della quindicesima giornata che si giocherà domani sera (venerdì 6).La Dea arriva al faccia a faccia con i rossoneri con il vento in poppa e con uno stato di salute psicofisica semplicemente impressionante e certificata dclamorosa striscia di dieci vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Un filotto di altissimo livello che proietta i nerazzurri, a poco più di un terzo del torneo già completato, al secondo posto in classifica, a meno uno dcapolista Napoli.