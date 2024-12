Crociere non è un Natale per famiglie | oltre la metà viaggia in coppia E oltre il 40% sceglie il Mediterraneo

Leggi su Ildenaro.it

e Capodanno salpano le coppie: sono il 57% del totale dei crocieristi in partenza. Il dato emerge dall’indagine dell’Osservatorio Ticket, che analizza le prenotazioni degli italiani sull’intero panorama dell’offerta crocieristica.Nonostante le scuole restino chiuse in tutta Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, per le festività crescono i viaggi per due e diminuiscono lein famiglia. La fotografia dell’Osservatorio traccia l’identikit del crocierista delle feste: ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate)appunto in(57%),la cabina con balcone (51%), predilige la vacanza di prossimità nel(43%).“Le coppie hanno superato le, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo– afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società che promuove l’Osservatorio – Solo il 2% naviga in gruppo; un dato interessante riguarda itori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi da crociera”.