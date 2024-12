Lanotiziagiornale.it - Corea del Sud, sul presidente si abbatte un’altra grana: è indagato per insurrezione e secondo le leggi del Paese rischia la pena di morte

Dopo il tentato golpe delYoon Suk-yeol, indel Sud proseguono le proteste, mentre, proprio in queste ore, è stata avviata un’indaginele per. Da due giorni, le piazze di tutto ilasiatico sono gremite di migliaia di persone – tra universitari, membri di sindacati e comuni cittadini – che chiedono con forza le dimissioni del Capo dello Stato. Quest’ultimo, però, non sembra intenzionato ad assecondare il volere dei suoi connazionali e, almeno per ora, preferisce resistere in attesa del voto sulla richiesta di impeachment che il Parlamento di Seoul esaminerà domani.La mozione, presentata dalle opposizioni, accusa il leader sudno di aver “violato gravemente e ampiamente la Costituzione e la legge”, facendo ricorso – salvo poi essere costretto a revocarla dopo apsei ore – alla legge marziale.