Clusone, l’Orologio Fanzago si illumina per Natale

. Anche per il2024, l’incantevole cittadina diregalerà ai suoi residenti e ai visitatori un’esperienza unica di magia e suggestione: torna il videomapping sul, uno degli elementi più simbolici e amati della città, che quest’anno si vestirà di luci e colori con un tema tutto natalizio.“Il videomapping sulè diventato una delle tradizioni più attese della nostra città durante il periodo natalizio – ha dichiarato il Sindaco di, Massimo Morstabilini -. Quest’anno, grazie a Giulio Gavezzotti, avremo l’opportunità di vivere ancora una volta una grande emozione visiva che ci farà immergere nella magia delle festività. La continuità con le luci e le atmosfere che caratterizzano il nostro, unita a questa straordinaria opera di arte digitale, rappresenta un momento di aggregazione e di bellezza per tutta la comunità e per i tanti turisti che ci raggiungeranno in questo periodo speciale”.