Cinquecento miliardi di euro da spendere in armi. Ft: "L'Ue vuol creare un fondo comune a partecipazione volontaria per finanziare la difesa"

I paesi Ue stanno discutendo la creazione di unda almeno 500diper progetti comuni die approvvigionamento di, attingendo ai mercati obbligazionari. L’obiettivo, scrive il Financial Times nell’edizione online, è aumentare la capacità di spesa in previsione del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, convinto come è noto che gli Stati Uniti contribuiscano troppo al bilancio della Nato mentre i membri delnon spendono a sufficienza. A differenza che nell’ipotesi – riemersa a metà novembre durante un vertice tra i ministri delladi Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Polonia – dila spesa militare conbond, ovvero prestiti congiunti,alsarebbee aperta agli Stati non Ue, come Regno Unito e Norvegia.