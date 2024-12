Romadailynews.it - Cina: ministero, terza indagine su suolo nazionale compie notevoli progressi

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Ildell’Agricoltura e degli Affari Rurali oggi ha dichiarato che lasuldellaha compiutosignificativi nel completamento delle attivita’ di campionamento sul campo. Alla fine di novembre, l’88% dei test di laboratorio per i campioni raccolti e’ stato completato, ha dichiarato il funzionario delYang Peng in una conferenza stampa. Oltre 400.000 addetti alle indagini, provenienti da piu’ di 30.000 istituzioni, hanno raccolto dati da piu’ di 2,87 milioni di punti di campionamento in 2.860 contee, ha osservato il funzionario, aggiungendo che e’ stato ottenuto un totale di 3,11 milioni di campioni di, segnando il completamento con successo delle indagini sul campo. Avviato nel 2022, il progetto quadriennale mira a condurre un’analisi completa dei suoli nei terreni agricoli, nei giardini, nei boschi e nelle praterie associati alla produzione agricola, nonche’ nei terreni inutilizzati che possono essere riutilizzati.