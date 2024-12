Ilfattoquotidiano.it - Allarme in Congo: 79 morti tra i giovani per una malattia sconosciuta. L’Oms indaga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Repubblica Democratica delè inper la diffusione di unache al momento ha provocato almeno 79, tutti, e un totale di 380 persone infettate. A essere colpita è la regione sud-ovest dello Stato africano. “I sintomi sono simili all’influenza”, riferisce il ministero della Salute del Paese africano. Secondo le autorità sanitarie, i pazienti “presentavano sintomi come febbre, mal di testa, naso che cola e tosse, difficoltà respiratorie e anemia”, riporta la Bbc.ha inviato una squadra di esperti per valutare la situazione che le autorità locali definiscono preoccupante. L’età dei deceduti è compresa nella fascia 15-18 anni.Tra le vittime in 27 sono decedute negli ospedali e gli altri nella comunità nella provincia di Kwango. “Rispetto alle vittime negli ospedali, 10 sono decedute per mancanza di trasfusioni di sangue e 17 per problemi respiratori”, ha spiegato il ministero precisando che i decessi sono stati registrati tra il 10 e il 25 novembre nella zona sanitaria di Panzi.