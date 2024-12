Bergamonews.it - Affitti brevi, stretta su check-in da remoto e key boxes: “D’accordo sulla sicurezza, ma servono regole e strumenti chiari”

Leggi su Bergamonews.it

La circolare del capo della polizia Vittorio Pisani porta la data del 19 novembre: l’invito, rivolto a questure e prefetture di tutta Italia, è quello di applicare “stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e lapubblica” in relazione al fenomeno delle cosiddette locazionie, in particolare, alla pratica dell’identificazione da.Un ordine dall’alto che impone un cambio di rotta per tutti i titolari delle strutture ricettive che offrono la possibilità di permanenze anche inferiori a un giorno, con un richiamo agli uffici territoriali del governo e alle forze dell’ordine di verificare l’adeguamento alle nuove disposizioni.L’obiettivo è quello di elevare il livello dinel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto a Roma a partire dal 24 dicembre, prevenendo l’eventuale alloggiamento di persone pericolose o legate a organizzazioni criminali, come accaduto solo pochi giorni fa a Ciampino dove la Digos ha scovato in un b&b un latitante curdo ricercato per terrorismo dalle autorità tedesche.