Inter-news.it - Visnadi: «A Conte piace fare la vittima. L'Inter non gli piaceva!»

Giannicommenta duramente le parole di Antoniorelativamente ai livelli di Napoli e Inter. A Sky Sport il giornalista ricorda come il tecnico stesso lasciò quella squadra a cui ora vuole dare tutta la pressione nella lotta scudetto– Gianniparla così delle parole di Antoniosul: «Il Napoli ha il dovere di concorrere allo scudetto, così come. Ma nessuno ha l’obbligo di vincere. Fallimento è quando la squadra campione finisce quinta, decima o nelle retrovie. Ma se una squadra fa un testa a testa e perde di qualche punto, non è un fallimento.è bravissimo nel piangere ed evidenziare i suoi meriti. Gioca tutte le domeniche con 8 giocatori dello scudetto, più innesti da 150-200 milioni. Il tutto con il centravanti voluto dal suo allenatore e due centrocampisti che arrivano dalla Premier League.