Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 11 | 30

DEL 4 DICEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODESUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMICINO E PONTINAE Più AVANTI PERMANGONO LE CODE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINAPER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZAIN INTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA NOMENTANA ALLA A24CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO RISOLTO L’INCIDENTE CODE RESIDUE TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREIZONE EURUSCIAMO DASULLA PONTINAINCIDENTE RIMOSSO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CIRCONE REGOLAREIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINOSONO INIZIATI OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA PIEDIMONTE MATESE E CASSINOGLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL 10 DI DICEMBRE E COMPORTANO VARIAZIONI E CORSE CON BUS TRA FROSINONE E CASERTA PER ALCUNI TRENI INTERCITY E INTERCITY NOTTEVARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALIDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral