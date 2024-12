Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ciao Sì ieri il presidente Iron ha appena dichiarato la legge marziale hai fatto marcia indietro di fronte alle proteste di Piazza del parlamento accusato dai un di simpatizzare con Nord paralizzare l’azione del governo maggioranza e opposizione chiedono le dimissioni del presidente i sindacati annunciano lo sciopero generale fino a che non le presenterà i collaboratori di Ion hanno già offerto le loro in caro la borsa di Seul in Francia il voto di sfiducia governo barnier la nave russa nel Mediterraneo Orientale da Largo delle Coste Italiane sono stati lanciati diversi libri tra cui gli ipersonici zircon Putin avverte ristoranti fermare l’aggressione dei siriani e dei terroristi oggi ha l’ONU riunione dell’assemblea generale sul Garda del consiglio di sicurezza sul Ucraina orban stamattina in Vaticano da papa Francesco poi a Palazzo Chigi dalla meloni ergastolo motoretta per aver ucciso l’ex fidanzata Giulia Cecchetti né nella sentenza La Corte d’Assise crustole aggravanti di crudeltà è stalking come società abbiamo perso tutti ha commentato il padre della vittima diventa definitiva la condanna perfetto pescarese provolo nell’ambito della strage di Rigopiano appello bis per 13 persone tra cui sei allora dirigenti regionali dell’Abruzzo Parlamento in pressing su alcan perché mi riscaldo la crisi di Stella ntis Ma numero uno del gruppo prende tempo Salvini attacca e la cam dovrebbe venire con un assegno che ricordi quanti miliardi di denaro pubblico l’azienda incastrato afferma il Ministro dei Trasporti ultima invece al piano Italia il governo valuta un intervento a sostegno delle aziende delle automobili in manovra Grillo registra su un carro funebre il video in cui annuncia la fine del MoVimento 5 Stelle lana di nuovo progetto politico per il suo fondatore movimento è stato disintegrato da un conte definito mago di Oz Movimento 5 Stelle è stramorto afferma Grillo Questa è una comunità orgogliosa che non ti lascia calpestare da nessuno replica l’ex premier Sport prima di salutarci Milan meno Bologna accedono ai quarti di Coppa Italia di Rossoblu hanno travolto 6 a 1 il Sassuolo mentre si sono imposti 40 sul mondo altri ottavi in campo questa sera con la derby Fiorentina Empoli alle 21 e domani c’è Lazio Napoli la Spagna vicecampione la Slovacchia ospitante lania sono le avversarie dell’Italia nella fase finale degli europei under 21 e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa