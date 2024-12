Tutto.tv - Tina Cipollari imbarazza Gemma a UeD: pillole blu e anticoncezionali, Fabio furioso

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con un momento decisamente trash.ha messo in forte imbarazzoGalgani, in quanto le ha fornito una serie di indicazioni e consigli su come comportarsi in occasione della prima notte con. La scena è stata davvero epica ed ha portato a dei risvolti inaspettati.stuzzicasi arrabbia a UeDLa frequentazione traGalgani esta iniziando a mostrare dei segni di cedimento, che presto porteranno ad un epilogo molto increscioso.ha deciso di smuovere un po’ le cose tra i due andando in camerino dalla dama con dei consigli su come fare per riuscire ad andare a letto con. In particolar modo, l’opinionista si è recata dalla Galgani con delleblu, da dare eventualmente al cavaliere in caso di bisogno, ma non solo.