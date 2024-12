Quifinanza.it - Studenti italiani sempre più bravi in matematica, ma ancora pesa il divario di genere

Leggi su Quifinanza.it

Un dato piuttosto noto è quello deldi scelta nelle materie scientifiche tramaschi e femmine. Meno conosciute la condizione nelle prime fasi scolastiche, tra primarie e scuole secondarie. I risultati dell’indagine internazionale Timss mettono in luce proprio le competenze matematiche e scientifiche raggiunte dai bambini e dagli adolescenti in tutto il mondo. Per l’anno 2023, anno nel quale ha partecipato nella raccolta dati d’Italia, emergono importanti differenze di competenza a livello geografico e un purtroppo ben noto problema didi. Cosa ci dicono i dati?L’Italia va bene, ma ci sonoproblemi di accessibilitàL’indagine Timss, acronimo di “Trends in International Mathematics and Science Study”, esamina le competenze die scienze degliin tutto il mondo, compresa l’Italia.