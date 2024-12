Lapresse.it - Stellantis, Elkann: “Momenti duri per industria, bisogna rimanere uniti”

Il presidente di, John, ha fatto visita ai lavoratori di Maserati, presso la storica sede di Modena. “La nostrasta attraversando. Insieme, abbiamo affrontato numerose sfide in passato e le abbiamo già trasformate in opportunità a vantaggio di tutti coloro che lavorano con noi, sia internamente sia esternamente: colleghi, concessionari, clienti e fornitori, oltre alle Istituzioni” sottolinea. Che poi aggiunge: “Credo fermamente che in questi frangenti sia necessarioe, per questo motivo, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena. Desidero ringraziare personalmente tutte le colleghe e i colleghi che con il loro lavoro, la loro passione e la loro energia continueranno a raggiungere importanti risultati per Maserati”.