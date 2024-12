Sport.quotidiano.net - Stage e finale di campionato. Ju Jitsu Education, il grande evento

Una disciplina sportiva che è anche filosofia di vita da divulgare. L’a.s.d. Gruppo Juè un’associazione di Arti Marziali (Ju– Kick) la quale coordina una rete di associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio nazionale e internazionale, in particolare: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, Piemonte e in Olanda. Associazioni impegnate nella divulgazione delle arti marziali sia come sport, sia come strumento di educazione sociale (da qui il nome ju), oltre che di inclusione. Il gruppo da anni organizza corsi di difesa femminile, per medici e pubblica assistenza, di difesa per persone con mobilità ridotta, corsi di divulgazione per famiglie, docenti ed istruttori in materia di autostima dei bambini/e, di reazione alla frustrazione, contro il bullismo infantile e familiare, sui limiti degli sforzi di carico dell’apparato muscolo scheletrico, avvalendosi di collaboratori e collaboratrici quali: psicologa, pedagogista, pediatra, riabilitatore psichiatrico, avvocati e altri specialisti.