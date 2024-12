Bergamonews.it - Spaccio, altri guai per il ‘boss’ delle Autolinee: pizzicato senza documenti, portato in un centro per il rimpatrio

Bergamo. Avevamo già parlato dello ‘Zio’. Così, in strada, tutti chiamano K.D., 59enne senegalese, pusherche intorno alla stazione si è creato il suo giro di hashish e cocaina. Secondo i ben informati, è lui a sovrintendere loin quel pezzetto di città, uno di quelli che più tendono a creare quella percezione di insicurezza e degrado tanto invisa a studenti, pendolari, turisti, semplici passanti.Quest’anno, lo hanno già arrestato un paio di volte. La prima perchécon 17 palline di coca. Il giudice gli aveva dato il divieto di dimora a Bergamo e provincia (poi revocato) tenendolo per qualche mese alla larga dalle pensiline. La seconda un mese fa, a ottobre, quando ‘Lo Zio’ era stato sorpreso con fumo, cocaina, bilancino di precisione e cellophane per confezionare la droga.