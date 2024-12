Sgominato il gruppo neonazista Werwolf operante in tutta Italia | 12 arresti

Leggi su Dayitalianews.com

È in atto una maxi-operazione della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di 12 persone appartenenti alsuprematista eDivision”. Le accuse vanno dall’associazione con finalità di terrorismo alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa fino alla detenzione illegale di arma da fuoco.Operazione in atto contro ilSu richiesta della locale Procura della Repubblica, sono state emesse dal gip del Tribunale di Bologna le misure cautelari in carcere per 12 persone e sono in atto anche 13 perquisizioni domiciliari. L’operazione è condotta e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.La “Division” prende ispirazione dall’omonimonato negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale per compiere atti di sabotaggio e di guerriglia contro gli alleati.