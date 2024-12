Savona capotreno aggredita da madre e figlia con un biglietto non valido | le spinte la caduta e i 6 giorni di prognosi

Leggi su Open.online

hanno mostrato alladell’Intercity 633 da Milano a Ventimiglia il loro. La donna avrebbe fatto notare alle due che i loro titoli erano però validi per il giorno successivo. Da qui la lite, le(forse involontarie) e quindi ladellache poi è stata soccorsa all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in stato di shock. L’episodio è avvenuto alle 10 di questa mattina, 4 dicembre, vicino alla stazione di Finale Ligure ().La vicenda e i soccorsiLaera impegnata a verificare i titoli di viaggio quando ha chiesto alle due donne, unadi 50 anni con laventenne, di vedere i loro biglietti per vidimarli. Da una ricostruzione fornita da Primocanale, la donna avrebbe scoperto che i biglietti non erano validi e di conseguenza avrebbe invitato le passeggere a fare un nuovoo a scendere dal treno.