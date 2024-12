Corrieretoscano.it - Santa Barbara a Cavriglia: Messa del Vescovo in centrale Enel

Leggi su Corrieretoscano.it

delinIl 4 dicembre ricorre, patrona dei minatori, e non è un giorno qualunque per la comunità di, ma uno dei più importanti dell’anno. Il 4 dicembre, infatti, è ancora oggi una ricorrenza laica e religiosa fondamentale, “che ci aiuta a riflettere sulla nostra storia e sulle nostre radici perché l’industria mineraria è stata al centro della vita della comunità per oltre un secolo: nel territorio non è esistita famiglia che non abbia avuto un coinvolgimento diretto con questa attività. La comunità di, località sorta negli anni Trenta vicino agli scavi e cresciuta urbanisticamente attorno al villaggio dei minatori, ogni anno ricorda la giornata con una celebrazione solenne”, sottolineain un comunicato.