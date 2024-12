Quotidiano.net - Sanremo Giovani, tutti i semifinalisti e i favoriti alla vittoria finale

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 dicembre 2024 – Si va dritti verso la semidi2024. La quarta serata delle selezioni in seconda serata su Raidue per arrivare a determinare i nomi delle Nuove Proposte che si esibiranno dall’11 al 15 febbraio sul palco del Teatro Ariston per il Festival di2025 ha decretato gli ultimi tre. Ad esibirsi, durante il talent show condotto da Alessandro Cattelan dagli studi Rai di via Asiago a Roma, davantiCommissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia (con Claudio Fasulo e Carlo Conti giurati fuorionda) sono stati gli ultimi seiartisti. La semisi svolgerà martedì 10 dicembre, di nuovo su Raidue, mentre laandrà in onda in prima serata su Raiuno mercoledì 18 dicembre.