Poker e rovesciata da sogno Tironi trascina le Azzurrine

Oggi a Bari si riunirà il Gos – Gruppo Operativo per la sicurezza – che sarà chiamato a esprimersi in merito a eventuali rischi di ordine pubblico in relazione alla sfida che vedrà i bianconeri scendere in campo in Puglia sabato 7 dicembre alle 15. In base al responso verranno poi diramate le direttive, in particolare quelle legate alla presenza della tifoseria ospite. Nel frattempo ieri c’è stata la firma (accompagnata dalla realizzazione di quattro gol) dell’attaccante cesenate Carolinanella roboante vittoria della Nazionale femminile Under 19 che in Polonia, a Nysa, ha dominato la Turchia 10-0 staccando il pass per la seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo. Dopo il successo all’esordio con le padrone di casa della Polonia e la sconfitta di misura con l’Inghilterra, nella terza e ultima gara del girone bastava un pareggio all’Italia per assicurarsi il passaggio del turno.