Ogni bonus è debito L' inutilità dei crediti fiscali trasferibili

La cedibilità dei, sperimentata con il Super, è una minaccia o un’opportunità per la stabilità macroeconomica e la crescita del paese? Sul Sole 24 Ore, Stefano Sylos Labini – membro del gruppo Moneta fiscale – scrive che “più icircoleranno, maggiori saranno i benefici per l’attività economica e per le entrate dello stato”. Non è così: è vero il contrario. Prima però è importante fissare un punto riconosciuto dallo stesso Sylos Labini ma che, in passato, non è stato così chiaro nel dibattito pubblico: la cedibilità del credito ha trasformato iedilizi in un’enorme emissione di moneta fiscale. Sylos Labini, per giustificare i benefici e la sostenibilità economica della misura, prende le mosse dall’andamento del rapporto trae pil, confrontando l’Italia (che, dopo il picco del 2020, ne ha visto una riduzione di circa 20 punti percentuali) e la Francia (che ha visto un calo di soli 4 punti): il migliore andamento italiano, afferma, “è da attribuire alla forte espansione del settore delle costruzioni che ha trainato la crescita dell’economia”.