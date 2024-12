Nba Cup 2024 | tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Leggi su Sportface.it

Le partite di questa notte hanno deciso glideididella Nba Cup. Neldella Eastern Conference le due gare sono: Milwaukee Bucks-Orlando Magic e New York Knicks-Atlanta Hawks. Per quanto riguarda la Western Conference invece abbiamo Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks e Houston Rockets-Golden State Warriors. Idisi giocheranno martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, e le quattro squadre vincenti si giocheranno il titolo nella Final Four in programma a Las Vegas tra il 14 e il 17 dicembre.ILDELLA NBA CUPMilwaukee Bucks-Orlando MagicNew York Knicks-Atlanta HawksOklahoma City Thunder-Dallas MavericksHouston Rockets-Golden State Warriors