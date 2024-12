Lanazione.it - Morto per l’esposizione all’amianto nella Solvay: condannata al risarcimento anche l’Asl

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 4 dicembre 2024 – Il tribunale di Pisa ha condannato la Asl Toscana nord ovest, ex Usl 6, a undi circa 26mila euro per la morte di Romano Posarelli,nel novembre 2010 a causa dell'amianto a cui è stato esposto durante la sua attività lavorativa nello stabilimentodi Rosignano (Livorno). A renderlo noto è l'Osservatorio nazionale amianto. L'uomo al manifestare dei sintomi nell'estate del 2010 si era rivolto al medico, che aveva cercato di curare il cancro con antibiotici. Solo dopo vari accertamenti in strutture private a pagamento, era emersa la diagnosi di tumore del polmone. Nel 2021 la condanna per lada parte del tribunale di Livorno aldel danno, confermatadalla Corte di appello di Firenze. Il figlio Massimiliano si è però rivolto all'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, ottenendo adessola condanna dell'Asl Toscana nord ovest aldel danno «per aver omesso la sorveglianza sanitaria che avrebbe permesso la diagnosi precoce del tumore del polmone».