Milan-Sassuolo 6-1 Fonseca | Primo tempo magnifico sono molto soddisfatto

“Abbiamo fatto una bellissima partita, abbiamo giocato un, mi ha aiutato anche a gestire anche i giocatori. Abbiamo fatto una partita seria,. Ho sempre detto che ho fiducia nei miei giocatori, oggi, chi aveva giocato meno ha fatto una partita magnifica. Roma ai quarti? Non ho pensato a questo, ora inizierò a pensare alla partita con l’Atalanta”. Queste le parole dell’allenatore del, Paulo, a Sportmediaset dopo la comoda vittoria contro ilnegli ottavi di finale di Coppa Italia: “Ho detto ai ragazzi che a volte in queste partite c’è rilassamento, era importante entrare con intensità, con pressione alta, lo hanno fatto eper questo. In passato l’atteggiamento è stato un problema.